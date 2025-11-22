Honger bijna de wereld uit? Bekijk deze cijfers over kinderen in armoede maar eens

Je zou denken dat we met al ons geld en alle mogelijkheden die we hebben toch minstens honger de wereld uit helpen, maar dat valt tegen. Volgens The State of the World’s Children 2025 van UNICEF leven er wereldwijd nog altijd 412 miljoen kinderen in extreme armoede. Dat wil zeggen dat een op de vijf kinderen wereldwijd moet rondkomen van minder dan 3 dollar per dag.

Er is vooruitgang: in 2014 waren het er nog 507 miljoen. Maar het gaat langzaam en het is ongelijk verdeeld. In Sub-Sahara Afrika leeft bijvoorbeeld meer dan 52 procent van de kinderen in extreme armoede. Dat percentage is in tien jaar nauwelijks veranderd. En omdat de regio een groeiende jonge bevolking heeft, woont inmiddels driekwart van alle extreem arme kinderen ter wereld in een gebied waar slechts 23 procent van het totaal aantal kinderen leeft.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden die laten zien dat grote verandering mogelijk is. Zuid-Azië boekte de meest indrukwekkende daling: van 25 procent kinderarmoede in 2014 naar iets meer dan 8 procent in 2024. India speelde hierin een sleutelrol, met grootschalige programma’s voor inkomensondersteuning, gezondheidszorg en onderwijs die daadwerkelijk doorwerkten in kinderlevens.

In Azië gaat het beter

Ook in Oost-Azië en de Pacific daalde extreme kinderarmoede fors: van ruim 12 procent naar 4 procent. Vooral Indonesië boekte sterke vooruitgang. Het bewijst dat gerichte investeringen – in banen, sociale zekerheid, onderwijs – wél effect hebben, als landen de ruimte en politieke stabiliteit hebben om die keuzes te maken.

Dan het meest verdrietige hoofdstuk: waar het eerst de goede kant op ging, is de curve nu geknakt. In het Midden-Oosten en Noord-Afrika is extreme kinderarmoede bijna verdubbeld, van 7 naar 13 procent, onder meer door de oorlog in Jemen, instabiliteit in Syrië en de ellende in Gaza.

In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied daalde extreme armoede onder kinderen licht: van boven de 10 naar onder de 8 procent. Maar schijn bedriegt. Meer dan 40 procent van de kinderen leeft er onder de bredere armoedegrens van 8,30 dollar per dag. Dat betekent dat één economische schok – inflatie, verlies van werk, natuurramp – genoeg is om miljoenen terug in extreme armoede te brengen.