WASHINGTON (ANP/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky komt donderdag aan in Washington. Hij ontmoet vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump en gaat het onder andere hebben over het leveren van Amerikaanse Tomahawk-raketten. Een Oekraïense topfunctionaris zegt dat Zelensky donderdag alvast overlegt met wapenfabrikanten over wanneer de leveringen van de langeafstandsraketten zouden kunnen beginnen, mochten de VS akkoord gaan.

Oekraïne vraagt al langer om Tomahawk-raketten, maar Trump wil naar eigen zeggen eerst weten wat Oekraïne hier precies mee van plan is voordat hij akkoord gaat met de levering. Die raketten zou de VS dan verkopen aan Europese landen die ze op hun beurt naar Oekraïne sturen. Hiermee kan het land doelen diep in Rusland raken, waaronder hoofdstad Moskou.

De Russische president Vladimir Poetin waarschuwde begin oktober voor een escalatie als de VS overgaan tot de levering van de kruisraketten. Het zou de betrekkingen tussen Rusland en de VS onder druk kunnen zetten.