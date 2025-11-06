Toezichthouders FNV vragen rechter om uitbreiding bevoegdheden

UTRECHT (ANP) - De tijdelijke toezichthouders van FNV willen meer macht. Ze gaan de ondernemingskamer vragen om een uitbreiding van hun mandaat om de vakbond uit de crisis te halen, hebben de toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts bekendgemaakt. "Deze stap is helaas nodig om de impasse te doorbreken", aldus Asscher.

Afgelopen vrijdag stemde het Ledenparlement van de grootste vakbond van Nederland tegen de plannen van Asscher en Heerts. De toezichthouders hadden begin oktober een pakket voorstellen gedaan. Die gingen onder meer over een duidelijkere verdeling van bevoegdheden van organen in het vakbondsbestuur en een nieuwe manier om een nieuwe voorzitter te vinden.

Asscher en Heerts werden eerder aangesteld om de rust terug te brengen bij FNV, na een grote bestuurscrisis. De toezichthouders zeggen nu dat ze hun opdracht om FNV weer bestuurbaar te maken niet kunnen afronden binnen de mogelijkheden die ze van de ondernemingskamer hebben gekregen om de zaken te veranderen.

Invloed leden

"We waren het op veel punten eens afgelopen vrijdag, maar op een aantal belangrijke punten bleek niet voldoende steun om in te stemmen met de hoofdlijnen van ons voorstel voor verbeteringen. Uitstel kunnen we ons niet veroorloven; de formatie is begonnen en de FNV moet aan tafel zitten als de plannen voor de komende jaren worden gesmeed", licht Asscher de stap toe.

"Zolang de FNV met zichzelf bezig is, kan zij niet haar belangrijke maatschappelijke rol vervullen als behartiger van de belangen van werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden."

Volgens de toezichthouders komt de democratische legitimiteit zeker niet in het geding als de voorstellen worden doorgevoerd. Leden blijven via sectoren direct invloed uitoefenen op het beleid.