SEOUL (ANP/RTR) - Samsung Electronics wil in januari een humanoïde robot aan het grote publiek tonen, meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Daarmee zou het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern zich op een markt willen begeven die steeds drukker lijkt te worden, met onder meer het Chinese Unitree, Tesla en Boston Dynamics van Hyundai Motor.

Volgens Reuters is een prototype van de robot inmiddels aan het bestuur van Samsung gepresenteerd. Die zou de robot breder willen laten zien op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

De maker van geheugenchips en smartphones is op zoek naar nieuwe groeimotoren. Eerder dit jaar zette Samsung al een nieuwe divisie op, genaamd Robotics eXperience (RX). Die houdt zich bezig met robotonderzoek en -ontwikkeling.

Samsung richt zich vooral op robots die menselijke handen nabootsen en taken kunnen verrichten, voor gebruik in fabrieken. Op de langere termijn heeft Samsung ook ambities voor consumentenrobots die huishoudelijke klusjes kunnen doen en ouderen kunnen helpen.