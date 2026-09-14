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Iran veroordeelt weigering delegatie door Oostenrijk

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 11:05
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TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Iran heeft uitgehaald naar Oostenrijk omdat een Iraanse delegatie toegang tot het land is geweigerd. De Iraniërs kunnen daardoor volgens staatsmedia niet deelnemen aan een conferentie van het Internationaal Atoomenergieagentschap.
"De weigering van de Oostenrijkse regering om visa te verstrekken aan de delegatie van Iran is een volkomen onterecht besluit", zei een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het is voor ons duidelijk dat dit incident onder Amerikaanse druk heeft plaatsgevonden, maar dat ontheft de Oostenrijkse regering niet van haar verantwoordelijkheid."
Een Amerikaanse bron heeft aan persbureau Bloomberg bevestigd dat de VS druk hebben uitgeoefend. Zo moest worden voorkomen dat de Iraanse topbestuurder Mohammad Eslami zou spreken bij aanvang van een jaarlijkse bijeenkomst van lidstaten. De Amerikaanse energieminister Chris Wright gaat daar naar verwachting wel speechen en benadrukken dat Iran geen kernwapens mag krijgen.
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