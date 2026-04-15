Sportscholen in Europa zien ledental groeien

Economie
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 12:26
anp150426143 1
KEULEN (ANP) - Het aantal mensen in Europa dat lid is van sportscholen is vorig jaar toegenomen. Het totale aantal leden in Europa bedraagt nu 75,5 miljoen. Het Nederlandse Basic-Fit is de grootste fitnessketen van Europa. Dat blijkt uit het rapport van European Health & Fitness Market 2025 van branchevereniging EuropeActive.
Het afgelopen jaar kwamen er in totaal 4,1 miljoen lidmaatschappen bij. Dat is een stijging van 5,8 procent. De groei kwam vooral doordat in grote landen meer mensen een lidmaatschap afsloten. Zo kwamen er in het Verenigd Koninkrijk 6,6 procent meer leden bij. In Duitsland (plus 5,6 procent) en Spanje (plus 8,3 procent) steeg het aantal leden eveneens.
Basic-Fit is met 5,8 miljoen leden de grootste fitnessketen in Europa. Het Britse PureGym volgt op ruime afstand met 2,1 miljoen leden. De nummer drie is de Duitse RSG Group met 1,8 miljoen leden.
loading

hq720

ANP-539032592

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

generated-image (6)

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

anp140426082 1

Loading