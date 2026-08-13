ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bulgaarse kustplaats Burgas gaststad van Eurovisie Songfestival

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 10:15
bijgewerkt om donderdag, 13 augustus 2026 om 10:20
anp130826076 1
 Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse kuststad Burgas. Dat hebben de Bulgaarse organiserende omroep BNT en de European Broadcasting Union (EBU) bekendgemaakt. De stad krijgt de voorkeur boven hoofdstad Sofia, de enige andere overgebleven kandidaat.
Bulgarije gaat het songfestival voor het eerst organiseren. In mei schreef zangeres DARA de laatste editie in Wenen op haar naam door met Bangaranga de meeste punten binnen te slepen.
Het is nog onduidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. AVROTROS doet daar naar verwachting later deze maand een uitspraak over.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

102597804_m

Hoeveel zin hebben ouderen in seks? (het antwoord zal je verbazen)

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Loading