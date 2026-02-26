ECONOMIE
Partijen verwijten Jetten 'valse start' in samenwerking met Kamer

Samenleving
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:33
anp260226108 1
DEN HAAG (ANP) - Verschillende partijen vinden dat premier Rob Jetten een "valse start" heeft gemaakt in de samenwerking met de Tweede Kamer, door in hun ogen te halstarrig vast te houden aan de AOW-plannen. Onder meer GroenLinks-PvdA, de ChristenUnie, PVV, 50PLUS en Volt vinden dat Jetten zich meer richting de Kamer moet bewegen omdat zijn kabinet meerderheden moet blijven zoeken.
Voordat het debat over de regeringsverklaring verder ging, meldden de vakbonden niet meer met het kabinet te willen praten omdat de AOW-leeftijd te snel zou stijgen. Een groot deel van de oppositie vroeg Jetten om de plannen in te trekken zodat er verder gepraat kan worden. Maar Jetten wil eerst kennismaken met de bonden.
Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) benadrukt dat Jetten ook steun moet vinden op andere thema's. Volgens hem schaadt de houding van Jetten de onderlinge verhoudingen in de Kamer. Ook Laurens Dassen (Volt) denkt dat Jetten het hiermee moeilijker maakt om later steun te vinden in de Kamer.
