Om gelukkig(er) te worden: oordeel minder, wees nieuwsgierig

Let maar eens op anderen (en op jezelf): we zijn vaak druk met oordelen over anderen. 'Zij is typisch een...' of 'hij doet altijd...'. Dat vinden we fijn om te doen, maar het maakt ons niet gelukkiger, integendeel.

Waarom minder oordelen gelukkig maakt

Oordelen is een automatische reactie van het brein . Het helpt ons snel situaties te duiden, maar leidt vaak tot oversimplificaties, stereotyperingen en negatieve projecties, vooral in relaties en contact met anderen. Door veel te oordelen maak je je wereld kleiner, vergroot je de afstand tot anderen en raak je sneller geïrriteerd of gespannen Oordelen creëert weerstand, zowel tegen jezelf als tegen anderen, en zorgt ervoor dat je minder openstaat voor nieuwe ervaringen of inzichten.

Door minder te oordelen:

Ervaar je meer innerlijke rust en kalmte

Worden je relaties dieper, opener en veiliger, omdat mensen zich minder veroordeeld voelen.

Ontwikkel je meer zelfacceptatie en mildheid, ook naar jezelf toe.

Kun je meer leren van anderen en verrassende kanten ontdekken die je anders zou missen.

Waarom nieuwsgierigheid gelukkig maakt

Nieuwsgierigheid is direct verbonden met positieve emoties en mentaal welzijn. Nieuwsgierige mensen ervaren minder angst, halen meer voldoening uit het leven en zijn mentaal gezonder. Nieuwsgierigheid stimuleert het leren van nieuwe dingen, vergroot je veerkracht en zorgt ervoor dat je meer plezier beleeft aan dagelijkse activiteiten. Dopamine, het ‘gelukshormoon’, wordt bovendien aangemaakt als je nieuwe dingen ontdekt.

Nieuwsgierige mensen:

Ervaren vaker geluk en tevredenheid.

Zijn dankbaarder en helpen anderen vaker zonder daar iets voor terug te verwachten

Durven meer risico te nemen en stappen vaker uit hun comfortzone, wat leidt tot persoonlijke groei en nieuwe kansen.

Hebben meer diepgaande relaties omdat ze echt willen begrijpen in plaats van direct te oordelen.

Hoe kun je minder oordelen en meer nieuwsgierig zijn?