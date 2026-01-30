Ruim 3 miljoen werklozen in Duitsland, hoogste aantal in 12 jaar

BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Het aantal werklozen in Duitsland is boven de 3 miljoen uitgekomen. Van de beroepsbevolking heeft 6,6 procent geen werk, de hoogste stand in twaalf jaar.

Voor de voorzitter van het Duitse arbeidsagentschap is het werkloosheidsniveau "een ongelukkige ontwikkeling, maar niet dramatisch". Andrea Nahles wijst erop dat de grootste economie van Europa nog altijd een van de laagste werkloosheidscijfers van Europa heeft.

Bij de Duitse bondskanselier Friedrich Merz gaat de "alarmbel" wel af. Hij zegt daarom dat het stimuleren van de economie dit jaar zijn belangrijkste prioriteit zal zijn.

Merz heeft beloofd de Duitse economie na twee jaar van lichte krimp te laten groeien door onder meer te investeren in infrastructuur en defensie. De Duitse economie had in het laatste kwartaal van 2025 een groei van 0,3 procent. De bondskanselier denkt dat zijn plannen nog wat tijd nodig hebben om effect te hebben op de arbeidsmarkt.