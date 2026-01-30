ECONOMIE
Skiester Vonn houdt na val hoop op deelname aan Olympische Spelen

Sport
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 17:52
CRANS-MONTANA (ANP) - Lindsey Vonn (41) hoopt ondanks een val tijdens een afdaling in het Zwitserse Crans-Montana in actie te kunnen komen op de Winterspelen. "Ik heb mijn knie geblesseerd. Dit is een zeer moeilijke situatie, een week voor de Olympische Spelen. Maar als er één ding is dat ik kan, dan is het wel een comeback maken. Mijn olympische droom is nog niet voorbij", aldus de Amerikaanse ster via haar sociale media.
Vonn bleef minutenlang op de piste liggen nadat ze was gecrasht. Ze kon zelf naar beneden skiën. De wedstrijd werd daarna afgebroken. Vonn deelde een bericht over haar toestand, maar de ernst van de blessure lijkt nog niet duidelijk. "Ik bespreek de situatie nu met mijn artsen en team en zal verdere onderzoeken ondergaan", stelde Vonn. "Ik ben dankbaar voor alle ongelooflijke hulp die ik heb gekregen."
Vonn behaalde een gouden medaille op de afdaling op de Winterspelen van 2010 in Vancouver.
