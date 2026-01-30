Trump: Iran bereid om 'deal' te sluiten

WASHINGTON (ANP/AFP) - Iran is bereid "een deal" te sluiten met de VS. Volgens president Trump zou Iran op die manier willen ontkomen aan een militaire escalatie met de VS, die een grote militaire aanwezigheid hebben opgebouwd in wateren nabij Iran. Hij wilde verder niet ingaan op vragen van journalisten over de deadline die hij Iran heeft gesteld om tot een deal te komen. "Alleen zij weten dat."

De VS hebben de afgelopen weken een flinke vloot naar Iran gestuurd, onder meer het vliegdekschip USS Lincoln en de begeleidende vloot. Ook zijn de afgelopen dagen meerdere vliegtuigbewegingen gemeld. Dat ging onder meer om toestellen die andere vliegtuigen in de lucht kunnen bijtanken of kunnen voorzien in de communicatie tussen schepen en troepen op de grond.

Eerder zinspeelde het Witte Huis er al op dat het "tijd is voor een regimewisseling" in Iran, verwijzend naar de nucleaire ambities van Teheran en de gewelddadige wijze waarop het protesten in het land neerslaat.