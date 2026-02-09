Laatste tickets Nijmeegse Vierdaagse uitverkocht

NIJMEGEN (ANP) - De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is uitverkocht. Voor de tweede inschrijfperiode, die maandag om 10.00 uur begon, waren nog 2362 startbewijzen beschikbaar. In totaal waren er 47.000 kaarten te vergeven.

Wandelliefhebbers die zich aansloten in de wachtrij om een ticket te bemachtigen, kregen daarbij te maken met "technische uitdagingen", meldt de organisatie. Later volgt daar een verklaring over.

Wie achter het net heeft gevist, kan zich aanmelden voor een wachtlijst. Vanaf dinsdag tot en met vrijdag 5 juni kunnen deelnemers hun startbewijs overdragen via het officiële platform van de organisatie. De Vierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 juli.