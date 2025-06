Meerdere mensen onwel na vondst verdacht pakket Duits DHL-centrum

LANGENZENN (ANP/DPA) - In een verdeelcentrum van bezorgbedrijf DHL in Duitsland is een verdacht pakket met een onbekende substantie gevonden, meldt de politie. Twaalf mensen hadden last van "gezondheidsproblemen" en zeven van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De vondst werd gedaan in Langenzenn, dicht bij het Beierse Nürnberg. De politie, brandweer en mensen die gespecialiseerd zijn in gevaarlijke stoffen rukten uit. De brandweer zette een speciale 'ontsmettingsdouche' op voor mensen die in aanraking met de stof kwamen of in de buurt waren. Daar maakten 35 mensen gebruik van.

Het is niet bekend wat voor gezondheidsproblemen de mensen hebben opgelopen die behandeld zijn. Volgens de autoriteiten bestaat er geen gevaar voor de bevolking in de buurt.

De laatste maanden waren er vaker incidenten met poederbrieven en branden bij DHL-punten.