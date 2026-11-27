SCHIPHOL (ANP) - Op luchthaven Schiphol zijn woensdag acht bolletjesslikkers aangehouden, meldt de douane op vrijdag. De acht hadden vermoedelijk bolletjes met cocaïne geslikt.

De verdachten reisden samen in een groep van tien personen vanuit Paramaribo in Suriname naar Schiphol. Tijdens een controle sloeg een speurhond van de douane alarm. Bij een uitgebreide controle troffen douaniers inwendig verdovende middelen aan bij acht van de tien personen. De verdachten zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee.