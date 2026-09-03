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Russen potten meer cash op nu oorlog met Oekraïne dichterbij komt

Economie
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 14:33
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MOSKOU (ANP/BLOOMBERG) - Russen potten meer contant geld op nu de oorlog met Oekraïne dichterbij is gekomen. Daarmee komt een einde aan de jarenlange trend van dalend cashgebruik, wat mogelijk wijst op groeiende ongerustheid onder Russen.
In de eerste zeven maanden van het jaar steeg de hoeveelheid contant geld die Russen buiten banken om aanhielden met 2,1 biljoen roebel, omgerekend bijna 21 miljard euro. Het gaat om de sterkste toename sinds het begin van de oorlog. Ook binnen de totale voorraad roebels is het aandeel van cash gegroeid, staat in gegevens van de Russische centrale bank. Er is vooralsnog geen sprake van een run op bij de bank gestald geld, maar er vloeit minder geld naar bankrekeningen.
Droneaanvallen van Oekraïne reiken dit jaar tot diep in Russisch grondgebied, wat voor verstoringen van de brandstoftoevoer, internet en transport heeft gezorgd. Die onzekerheid lijkt ervoor te zorgen dat Russen het praktisch vinden om een voorraad contant geld achter de hand te hebben voor calamiteiten.
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