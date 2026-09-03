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Nog geen aanhoudingen na vuurwerkincident Feyenoord-Cambuur

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 14:43
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LEEUWARDEN (ANP) - Elf dagen na de voetbalwedstrijd waarbij Feyenoord-supporters vuurwerk gooiden naar het supportersvak van SC Cambuur, heeft de politie nog geen aanhoudingen verricht. Zeven mensen uit het vak van Cambuur raakten op 23 augustus gewond door het vuurwerk. Dinsdag na het incident maakte de politie bekend camerabeelden te bestuderen om mogelijke daders te kunnen opsporen.
Een woordvoerder van de politie laat weten nog druk te zijn met het bekijken van de beelden en dat personen koppelen aan strafbare feiten een tijdrovende klus is. Naar aanleiding van het vuurwerkincident maakte Feyenoord bekend de komende twee duels zonder supporters te spelen. Komende zaterdag 5 september is dat tegen NEC en zondag 13 september tegen PEC Zwolle.
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