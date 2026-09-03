ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland: 250 miljoen voor herstel energievoorziening Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 03 september 2026 om 14:26
anp030926126 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland trekt nog eens 250 miljoen euro uit voor de energiesector in Oekraïne. Het geld is bedoeld voor dringend reparatiewerk om te zorgen dat burgers toegang houden tot elektriciteit.
Rusland heeft in het verleden herhaaldelijk de energiesector van Oekraïne bestookt. Daardoor kwamen afgelopen winter miljoenen burgers in ijskoude maanden zonder verwarming te zitten.
"De energievoorziening blijft een frontlinie in deze oorlog", meldt het Duitse ministerie van Economische Zaken. "Daarom steunen we Oekraïne bij het beschermen en herstellen van zijn energie-infrastructuur en roepen we alle internationale partners op om verdere inspanningen te leveren."
Bondgenoten hebben een speciaal fonds opgezet om de energiesector te steunen. Duitsland heeft daar honderden miljoenen aan bijgedragen. In totaal is sinds het begin van de oorlog ongeveer 2,4 miljard euro opgebracht door internationale geldschieters, zegt het Duitse ministerie.
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-geldkist

Box 3 geparkeerd: zoveel scheelt het uitstel voor spaarders en beleggers

183704591_m

Wanneer je je creditcard beter niet gebruikt

Scherm­afbeelding 2026-09-02 om 07.41.45

Herfst? Duitsland krijgt eerst nog 35 graden in golven op zijn dak"

shutterstock_2739953955

63 in plaats van 67: zoveel geld moet je sparen om 4 jaar eerder met pensioen te gaan

kringen-kreeft-header-3x2

Deze drie gewaarwordingen negeren we bijna allemaal – en ze wijzen erop dat het tijd is om iets te veranderen

jan-g

Een foto van Jan gaat rond in de onderwereld – en dan komen er dertig man met kalasjnikovs

Loading