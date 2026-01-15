ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Formerende partijen aan de slag met suggesties oppositie

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:00
anp150126168 1
DEN HAAG (ANP) - De suggesties van oppositiepartijen hebben de drie formerende partijen stof tot nadenken gegeven, zegt D66-leider Rob Jetten na afloop van de formatiegesprekken. D66, VVD en CDA ontvingen de afgelopen dagen bijna alle oppositiepartijen om te praten over eventuele steun voor de plannen van de beoogde minderheidscoalitie.
De drie partijen zijn het op veel punten al eens, aldus Jetten, maar nu moet er toch nog wat gesleuteld worden. "We hebben suggesties gekregen waardoor we nu denken: nou, laten we nog even een keer naar de teksten kijken", zegt hij, verwijzend naar de afspraken die er nu liggen.
Het sluitstuk van de onderhandelingen zijn namelijk de financiën, waar de partijen de komende dagen verder over praten. Jetten is blij dat de oppositiepartijen nu al hun ideeën hebben kunnen neerleggen. "Nu heb je nog even de rust om die financiële plaat nog een keer te dubbelchecken." Hij verwacht de deadline van 30 januari te kunnen halen. Dan moet er een akkoord zijn.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

anp150126006 1

Trump: Zelensky zit vredesakkoord in de weg

Loading