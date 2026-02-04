ECONOMIE
Russische olie- en gasinkomsten helft lager in januari

door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 13:03
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische staat heeft in januari veel minder verdiend aan olie en gas. Het land ontving 393,3 roebel (4,3 miljard euro) dankzij de verkoop van de fossiele brandstoffen. Dat is een halvering in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar en het laagste bedrag sinds juli 2020.
De daling is een gevolg van lage olieprijzen en een sterke roebel. Die zorgden ook voor een forse daling ten opzichte van december, toen Rusland nog 447,8 miljard roebel verdiende aan de olie- en gasverkoop.
Olie en gas zijn goed voor ongeveer een kwart van de inkomsten van het Kremlin. Die staatskas is uitgeput door de zware uitgaven die het land doet voor de oorlog in Oekraïne.
Over 2025 daalde de olie- en gasinkomsten met een kwart ten opzichte van een jaar eerder, bleek halverwege januari. Die daling zet zich verder voort. Toch verwacht het Kremlin dit jaar 8,92 biljoen roebel te innen uit de verkoop van olie en gas, dat is bijna een half biljoen meer dan afgelopen jaar.
