Nog geen treinen in Groningen door verlenging code rood

GRONINGEN (ANP) - In de provincie Groningen rijden tot zeker 14.00 uur geen treinen door de aanhoudende weerswaarschuwing in de vorm van code rood. Het KNMI heeft code rood woensdag een aantal keer verlengd.

Voor de provincie Groningen geldt code rood vooralsnog tot 15.00 uur. NS adviseert reizigers tussen Zwolle en Groningen om hun treinreis uit te stellen.

NS heeft het treinverkeer tussen Leeuwarden en Zwolle rond 12.00 uur opgestart, meldt een woordvoerder. "Die treinen rijden inmiddels en dat gaat goed." NS waarschuwt reizigers voor gladde perrons en adviseert voorzichtig te zijn op stations.