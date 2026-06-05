RVO-baas Abdeluheb Choho wordt topman uitkeringsinstantie UWV

DEN HAAG (ANP) - Uitkeringsinstantie UWV wordt per 1 september geleid door Abdeluheb Choho. Hij volgt Maarten Camps op die de organisatie na zes jaar gaat verlaten.

Choho is nu nog directeur-generaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Eerder was hij onder meer topman van VluchtelingenWerk Nederland en wethouder in de gemeente Amsterdam. Zijn benoeming bij het UWV werd vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt.

Volgens een persverklaring staat het UWV komende jaren voor stevige opgaven. Onder leiding van Choho moet de dienstverlening verbeterd worden om mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen of hebben aangevraagd sneller en beter te helpen. Abdeluheb stelt ernaar uit te kijken om zich daarvoor in te zetten.

Het UWV kampt al langer met lange wachtlijsten voor mensen die een WIA-uitkering aanvragen. Afgelopen jaren kwam ook aan het licht dat het UWV bij de vaststelling van uitkeringen veel fouten heeft gemaakt.