Verstappen rijdt derde tijd in eerste vrije training in Monaco

MONACO (ANP) - Max Verstappen heeft in de eerste vrije training van de GP van Monaco de derde tijd genoteerd. De 28-jarige Nederlander moest alleen de twee Ferrari's voor zich laten en gaf 0,513 seconden toe op de winnaar. Charles Leclerc reed op het stratencircuit in het prinsdom de snelste ronde (1.13,978) en bleef zijn teamgenoot Lewis Hamilton 0,226 seconden voor.

Verstappen temperde voor het komende raceweekend de verwachtingen en benadrukte dat hij de kwalificatie als het hoogtepunt van het weekend ziet. Daar moet het gebeuren.

De Grote Prijs van Monaco is de zesde van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull won de race in zijn woonplaats zowel in 2021 als in 2023. Bij de Grote Prijs van Canada behaalde de Limburger twee weken geleden zijn eerste podiumplaats dit seizoen.

In de WK-stand staat Verstappen met 43 punten op plek 7. Kimi Antonelli (Mercedes) is met 131 punten lijstaanvoerder.

Om 17.00 uur volgt de tweede vrije training.