Ryanair verlaagt opnieuw verwachtingen door trage levering Boeing

DUBLIN (ANP/BLOOMBERG) - Ryanair heeft voor de tweede keer in drie maanden zijn prognose voor het aantal reizigers verlaagd. De Ierse budgetmaatschappij moet dit doen, omdat Boeing moeite heeft met het leveren van vliegtuigen na de grote staking bij de Amerikaanse vliegtuigfabrikant vorig jaar. Volgens financieel directeur Neil Sorahan komt Ryanair komende tijd daardoor vliegtuigen tekort.

Ryanair denkt nu in het komende financiële jaar 206 miljoen passagiers te vervoeren, vergeleken met de 210 miljoen die in november werd voorspeld. De maatschappij is "hoopvol" dat Boeing de resterende 29 bestelde toestellen voor maart 2026 zal leveren.

In het huidige boekjaar, dat loopt tot eind maart, verwacht de maatschappij bijna 200 miljoen passagiers, een groei van 9 procent. Maar volgens Ryanair is dit alleen haalbaar als zich bij Boeing geen nieuwe onvoorziene ontwikkelingen voordoen.

De gematigde vooruitzichten van de Ierse prijsvechter onderstrepen hoe Boeings problemen blijven doorwerken in de wereldwijde luchtvaartindustrie. Ryanair vliegt alleen met de Boeing 737 en is Boeings grootste Europese klant. De leveringsvertragingen dwongen de maatschappij begin november al om haar passagiersverwachting voor volgend boekjaar te verlagen van 215 miljoen naar 210 miljoen.