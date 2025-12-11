ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU wil Oekraïne helpen bij eventuele verkiezingen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:05
anp111225162 1
BRUSSEL (ANP) - Als Oekraïne besluit verkiezingen te organiseren, dan staat de Europese Unie klaar om het land bij het verkiezingsproces te ondersteunen, zegt een woordvoerster voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Commissie. Maar het is aan Oekraïne "en alleen aan Oekraïne", om te beslissen wanneer er verkiezingen worden gehouden, zegt ze tegen het ANP.
De Oekraïense president Zelensky heeft dinsdag gezegd klaar te zijn om verkiezingen te houden. Hij gaat het parlement vragen voorbereidingen te treffen om verkiezingen tijdens de staat van beleg mogelijk te maken.
De Europese Commissie reageert nooit op interne aangelegenheden van landen, zoals verkiezingen en verkiezingsuitslagen. "De organisatie van verkiezingen is een exclusieve bevoegdheid van de nationale autoriteiten", zegt de woordvoerster.
Ze wijst op de staat van beleg in Oekraïne, waardoor nationale en lokale verkiezingen en referenda verboden zijn. Die is afgekondigd nadat Rusland de oorlog in Oekraïne begon.
loading

POPULAIR NIEUWS

262075950_l

Een nieuw virus waart over de wereld: hoe bang moeten we zijn?

5125769_l

De kinderen zijn het huis uit: 7 tips om een stuk goedkoper uit te zijn

generated-image

Het is nóg erger: hoe Trump 4 EU‑landen probeert los te weken

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

ANP-543480616

Bekend verdovingsmiddel lijkt goed te werken tegen long covid

dan-gold-E6HjQaB7UEA-unsplash

Dit is waarom bewerkt voedsel nog slechter is voor tieners dan je dacht

Loading