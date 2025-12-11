EU wil Oekraïne helpen bij eventuele verkiezingen

BRUSSEL (ANP) - Als Oekraïne besluit verkiezingen te organiseren, dan staat de Europese Unie klaar om het land bij het verkiezingsproces te ondersteunen, zegt een woordvoerster voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Commissie. Maar het is aan Oekraïne "en alleen aan Oekraïne", om te beslissen wanneer er verkiezingen worden gehouden, zegt ze tegen het ANP.

De Oekraïense president Zelensky heeft dinsdag gezegd klaar te zijn om verkiezingen te houden. Hij gaat het parlement vragen voorbereidingen te treffen om verkiezingen tijdens de staat van beleg mogelijk te maken.

De Europese Commissie reageert nooit op interne aangelegenheden van landen, zoals verkiezingen en verkiezingsuitslagen. "De organisatie van verkiezingen is een exclusieve bevoegdheid van de nationale autoriteiten", zegt de woordvoerster.

Ze wijst op de staat van beleg in Oekraïne, waardoor nationale en lokale verkiezingen en referenda verboden zijn. Die is afgekondigd nadat Rusland de oorlog in Oekraïne begon.