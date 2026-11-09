Saudi-Arabië: belangrijke oliepijpleiding aangevallen

RIYAD (ANP/RTR) - De belangrijke oliepijpleiding van oost naar west in Saudi-Arabië is maandag aangevallen, aldus Saudische staatsmedia. Door die aanval zou een kleine brand zijn uitgebroken die vervolgens werd geblust. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding blijft functioneren, aldus de berichten.

Volgens staatsmedia vond de aanval plaats in de regio Medina in het westen van het land. De pijpleiding werd in september ook al aangevallen met drones en werd toen tijdelijk stilgelegd. Saudi-Arabië beschuldigde toen door Iran gesteunde milities in Irak van de aanval. De Houthi-rebellen uit Jemen voeren ook geregeld aanvallen op Saudische olie-infrastructuur uit.

Via de pijpleiding, die loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee, kan Saudi-Arabië met zijn olie-export de Straat van Hormuz omzeilen.

Zondag werd de Saudische hoofdstad Riyad nog aangevallen. Daarbij liep een gebouw van staatsolieconcern Saudi Aramco schade op. Die aanval werd geclaimd door de Houthi-rebellen.