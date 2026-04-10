Saudi-Arabië produceert en vervoert minder olie door aanvallen

RIYAD (ANP/RTR) - Aanvallen op energiefaciliteiten in Saudi-Arabië hebben ervoor gezorgd dat het land ongeveer 600.000 vaten olie per dag minder kan produceren. Dat meldde het Saudische staatspersbureau SPA op basis van een functionaris van het ministerie van Energie. De capaciteit om olie te vervoeren via de oost-westelijke pijpleiding in het land is met 700.000 vaten per dag gedaald door aanvallen.

Het staatspersbureau noemde geen dader van de aanvallen. Saudi-Arabië heeft de afgelopen weken echter veel Iraanse raketten en drones onderschept.

Saudi-Arabië is 's werelds grootste olie-exporteur. Voor de Iranoorlog produceerde het land ongeveer 10 miljoen vaten per dag en exporteerde er 7 miljoen per dag. Dat de oost-westelijke pijpleiding minder olie kan vervoeren, is slecht nieuws voor energiemarkten, zei een analist van onderzoeksbureau Kpler tegen persbureau Reuters. Via die leiding omzeilt Saudi-Arabië namelijk de door Iran afgesloten Straat van Hormuz, waardoor nog een deel van de olie van het land geëxporteerd kan worden.