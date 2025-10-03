Saudi-Arabië wil olieproductie OPEC+ fors verhogen, meldt Reuters

WENEN (ANP/RTR) - Saudi-Arabië wil dat acht landen van het oliekartel OPEC+ de olieproductie in november flink gaan verhogen. Rusland is hierin terughoudender dan Saudi-Arabië. Dit melden ingewijden aan persbureau Reuters in aanloop naar de vergadering zondag.

De twee landen zijn de grootste olieproducenten van OPEC+. Twee bronnen zeggen dat Rusland de productie vanaf november met 137.000 vaten per dag wil opvoeren, een even grote stijging als voor oktober is afgesproken. Met deze relatief milde verhoging zou Moskou willen voorkomen dat de olieprijzen onder druk komen te staan. Ook zou het land door sancties moeite hebben de productie op te voeren.

Saudi-Arabië zou de olieproductie tot vier keer zo hard willen laten stijgen tot 548.000 vaten per dag. Het Midden-Oosterse land kan de productie snel ophogen en wil zijn marktaandeel vergroten. Dinsdag zei OPEC+ echter geen plannen te hebben voor een verhoging van 500.000 vaten per dag.

De acht landen vergaderen volgens twee bronnen zondag online over de verhoging.