VS vallen opnieuw boot voor Venezolaanse kust aan, vier doden

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten hebben opnieuw een boot aangevallen voor de Venezolaanse kust. Volgens minister van Defensie Pete Hegseth zijn de vier opvarenden overleden bij de "kinetische aanval". Over de vraag of het om drugssmokkelaars ging "bestond geen twijfel", aldus Hegseth, die eraan toevoegde dat "deze precisieaanvallen zullen doorgaan tot er geen aanvallen op Amerikanen worden uitgevoerd!!!!"

Donderdag berichtte The New York Times op basis van een ingeziene interne notitie aan het Amerikaanse Congres dat de regering-Trump vindt dat zij in een "gewapend conflict" is met meerdere drugskartels. In de memo wordt gesproken van "onwettige partijen", een juridische stap die volgens de krant een opmaat is naar verregaandere bevoegdheden wat betreft het neerschieten van verdachten.

Eerder werden al zeventien personen op de Caribische Zee omgebracht door de VS. Naar eigen zeggen waren dat allen drugscriminelen van de kartels waarmee de VS zeggen "in oorlog" te zijn.