Saudi Aramco overweegt verkoop van Nederlands rubberbedrijf

DHAHRAN (ANP) - Saudi Aramco overweegt de verkoop van zijn in Nederland gevestigde dochteronderneming voor synthetische rubber Arlanxeo, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Mogelijk zijn andere chemiebedrijven of investeringsmaatschappijen geïnteresseerd.

Arlanxeo heeft zijn hoofdkantoor in Den Haag en een fabriek op het industriecomplex Chemelot bij Geleen. Het bedrijf heeft in Nederland zo'n 375 werknemers, op een wereldwijd totaalaantal van rond de 3800.

Arlanxeo was eerder een gezamenlijk bedrijf van Aramco en het Duitse chemiebedrijf Lanxess. Het Saudische staatsoliebedrijf kocht zijn partner in 2018 uit en verkreeg de volledige controle over het bedrijf.

Nu is Aramco bezig met de verkoop van bedrijfsonderdelen, waarmee het bedrijf 35 miljard dollar hoopt vrij te spelen voor nieuwe projecten en winstuitkeringen. Het concern heeft nog geen definitief besluit over de toekomst van Arlanxeo genomen en het is nog onzeker of het bedrijf wordt verkocht, zeggen de bronnen. Een woordvoerder van Aramco weigerde commentaar.