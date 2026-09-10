OM gaat XR-demonstranten die A12 blokkeerden niet vervolgen

DEN HAAG (ANP) - Het grootste gedeelte van de Extinction Rebellion (XR) actievoerders die op 29 augustus de A12 in Den Haag blokkeerden wordt toch niet strafrechtelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. In totaal werden er 53 personen aangehouden. De politie zei eerder dat er strenger zou worden opgetreden bij snelwegblokkades.

51 demonstranten werden aangehouden voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties (Wom), nadat ze geen gehoor gaven aan het verbod op de demonstratie. Twee demonstranten zijn daarnaast vastgehouden voor het opzettelijk stoppen van het verkeer, de politie ziet hen als de veroorzakers van de blokkade. Daarvoor kunnen ze vervolgd worden, hun zaken worden binnenkort door het OM behandeld.

Het OM laat weten niet te vervolgen bij een eerste overtreding van de Wom-wet. Wie daarna nog eens wordt opgepakt krijgt een waarschuwing. Pas wanneer een demonstrant "zich bij herhaling schuldig maakt aan het bewust overtreden van de Wom zal door het OM worden vervolgd".