Olympisch schaatskampioenen Kramer en Wüst openen TeamNL Huis

MILAAN (ANP) - Sven Kramer en Ireen Wüst hebben zaterdag het TeamNL Huis in Milaan geopend. De twee veelvoudig olympisch schaatskampioenen deden dat door voor Superstudio Più op een grote rode knop te drukken, waarna confetti de lucht in ging.

"Ik heb altijd een warm gevoel bij het TeamNL Huis. Ondanks de verschillende belangen van de commerciële schaatsteams, is het een mooi onderkomen voor alle Nederlandse sporters", zei Kramer, viervoudig olympisch kampioen, die tegenwoordig commercieel directeur van Team Essent is.

Wüst, met vijf gouden medailles de beste Nederlandse olympiër aller tijden, zei: "Als je op 'Medal Plaza' een medaille kreeg, was dat altijd indrukwekkend. Maar het viel in het niet bij het feestje hier. Dat was altijd fantastisch en erg indrukwekkend."