ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olympisch schaatskampioenen Kramer en Wüst openen TeamNL Huis

Sport
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 11:36
anp070226082 1
MILAAN (ANP) - Sven Kramer en Ireen Wüst hebben zaterdag het TeamNL Huis in Milaan geopend. De twee veelvoudig olympisch schaatskampioenen deden dat door voor Superstudio Più op een grote rode knop te drukken, waarna confetti de lucht in ging.
"Ik heb altijd een warm gevoel bij het TeamNL Huis. Ondanks de verschillende belangen van de commerciële schaatsteams, is het een mooi onderkomen voor alle Nederlandse sporters", zei Kramer, viervoudig olympisch kampioen, die tegenwoordig commercieel directeur van Team Essent is.
Wüst, met vijf gouden medailles de beste Nederlandse olympiër aller tijden, zei: "Als je op 'Medal Plaza' een medaille kreeg, was dat altijd indrukwekkend. Maar het viel in het niet bij het feestje hier. Dat was altijd fantastisch en erg indrukwekkend."
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-524626795

Groot onderzoek: meeste bijwerkingen van cholesterolverlagers bestaan niet

ANP-405519482

Drie signalen dat je relatie eigenlijk al voorbij is (maar je het nog niet durft toe te geven)

ANP-531422302

Dit initiatief pakt een van de grootste irritaties in hotelkamers aan

wie-geht-es-mit-bitcoin-weiter

Dit is de oorzaak van de Bitcoin-crash.

292150065_m

Hoe mensen ChatGPT echt gebruiken

Loading