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Defensie scherpt regels voor oefenen aan na natuurbranden

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 juni 2026 om 12:24
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DEN HAAG (ANP) - Defensie scherpt de regels aan voor oefenen bij grote droogte als er een verhoogd risico op natuurbranden is. Het ministerie besloot het protocol opnieuw te bekijken nadat eind april verschillende natuurbranden waren uitgebroken tijdens oefeningen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede, waar branden woedden, drongen aan op snelle aanpassing van de regels.
Het bestaande protocol wordt op enkele punten aangescherpt, aldus Defensie. Er moeten onder meer brandbestrijdingsmiddelen binnen een straal van 25 meter zijn. Verder krijgt de terreinopzichter "het mandaat om bij hoog brandgevaarlijke risico's de geplande of reeds aangevangen oefening te staken" en komt er bij opleidingen meer aandacht voor het voorkomen van natuurbranden.
Na de branden eind april legde Defensie oefeningen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil. Sinds de derde week van mei kan daar weer met explosieven worden getraind.
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