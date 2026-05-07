Moeten vrouwen anders sporten dan mannen (en een beetje minderen met cardio)?

In de wereld van sport en gezondheid is een groeiend debat gaande: hebben vrouwen boven de 40 echt een fundamenteel andere trainingsaanpak nodig? Voorstanders zeggen van wel. Critici waarschuwen voor oversimplificatie. Wat vaststaat: de discussie legt een blinde vlek bloot in de wetenschap én in hoe vrouwen al decennialang naar hun eigen lichaam kijken.

Aan de ene kant staan pleitbezorgers zoals Stacy Sims, die stellen dat trainingsadviezen te lang gebaseerd zijn op mannelijke data. Volgens haar verdienen vrouwen een eigen, wetenschappelijk onderbouwde benadering, zeker naarmate ze ouder worden. Haar nadruk op krachttraining en intensieve prikkels is gebaseerd op studies naar sekseverschillen in veroudering. Het doel, zegt ze, is simpel: vrouwen fysiek én mentaal sterker maken.

Maar die boodschap is niet onomstreden. Binnen de sportwetenschap klinkt ook scepsis. Niet zozeer over het belang van krachttraining, daarover is brede consensus, maar over het idee van één universeel plan voor alle vrouwen boven de 40. Want het lichaam mag dan overeenkomsten vertonen, de context waarin het functioneert verschilt enorm.

Neem individuele doelen. Wie traint voor een snelle 10 kilometer, zal andere accenten leggen dan iemand die spiermassa wil opbouwen of simpelweg fit wil blijven. Een schema dat volledig inzet op sprinten en zware gewichten, past niet bij elke ambitie.

Persoonlijke aanpak

Daarnaast speelt de dagelijkse realiteit een grote rol. Volgens coach Jenny Davies ligt de grootste uitdaging voor veel vrouwen niet in motivatie, maar in capaciteit. Gebroken nachten, werkdruk en zorgtaken maken starre trainingsschema’s onhoudbaar. Flexibiliteit, trainen naar hoe je je die dag voetl, blijkt effectiever dan rigide discipline.

Opvallend is dat sommige experts de kern van het probleem elders zien. Volgens onderzoekers als Holly Beversdorf en Lauren Court draait het minder om biologie en meer om cultuur. Generaties vrouwen groeiden op met het idee dat slank zijn belangrijker was dan sterk zijn. Gewichten waren “voor mannen”; cardio was de veilige keuze.

Dat perspectief verschuift nu. Steeds meer vrouwen ontdekken krachttraining als bevrijdend. Niet langer sporten om kleiner te worden, maar om ruimte in te nemen. Voor sommigen is dat een openbaring, ongeacht hun leeftijd.

Toch schuurt ook deze nieuwe boodschap. Het mantra “vrouwen zijn geen kleine mannen” wordt door sommigen ervaren als beperkend, alsof traditionele vormen van beweging, lange duurlopen, yoga, lichtere krachttraining, minderwaardig zijn. Terwijl juist variatie en persoonlijke voorkeur essentieel blijken voor duurzame motivatie.

Misschien ligt de waarheid, zoals zo vaak, in het midden. Ja, de wetenschap moet zich meer richten op vrouwen. Ja, krachttraining verdient een prominentere plek. Maar nee, er is geen one-size-fits-all oplossing.