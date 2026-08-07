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Pakistaans-Saudisch-Turks pact bevat artikel 5-achtige clausule

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 15:11
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MEKKA (ANP/RTR) - Het defensiepact dat Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan zijn overeengekomen, omvat een clausule op basis waarvan de drie landen elkaar verdedigen wanneer zij worden aangevallen. In een door Pakistan gedeelde gezamenlijke verklaring staat dat "een aanval op een van de drie staten zal worden gezien als een aanval tegen allen", vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Ook worden afspraken gemaakt over intensievere defensiesamenwerking.
Persbureau AFP meldde eerder al dat het akkoord ophanden was. Nu is daar dan ook de bekendmaking, na een tekenmoment in Mekka. Euronews meldde vrijdag op basis van een diplomatieke bron uit Saudi-Arabië dat hoewel de onderhandelingen al lange tijd gaande waren, het conflict in het Midden-Oosten de besprekingen momentum had gegeven.
Pakistan en Saudi-Arabië sloten in 2025 al een onderling defensiepact. Dat was bedoeld om, naast militaire en economische samenwerking, ook de culturele en religieuze banden tussen de landen aan te halen.
'Schijnzekerheid'
Alle drie de landen zijn overwegend soennitisch, het nabijgelegen Iran is primair sjiitisch. Pakistan speelde bovendien de belangrijkste bemiddelende rol in de contacten met Iran. Saudi-Arabië onderhield daarnaast diplomatieke gesprekken met Teheran. Waar Turkije en Pakistan een landsgrens delen met Iran, is Saudi-Arabië gescheiden van Iran door de Perzische Golf.
Volgens een Turkse functionaris die persbureau Reuters sprak, staat de drie-eenheid open voor deelname van andere landen in de regio. Desalniettemin is het nu gesloten verbond slagvaardig te noemen: Turkije beschikt over het op een na grootste leger van alle NAVO-lidstaten, Saudi-Arabië heeft eveneens een omvangrijk militair apparaat en Pakistan beschikt over kernwapens.
Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezaei noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid. Net als dat samenwerking met de Amerikanen niets zou hebben opgeleverd, zal ook dit akkoord weinig bewerkstelligen, verzekerde hij. Saudi-Arabië zou er daarom beter aan doen zijn beleid te herzien, zei Rezaei, zodat het land niet hoeft "te bedelen" om veiligheidsgaranties.
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