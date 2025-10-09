Belgische politie arresteert 3 mannen voor aanslagplan De Wever

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft drie mannen opgepakt die plannen hadden om aanslagen te plegen op politici. Belgische media als de VRT en Het Laatste Nieuws melden dat premier Bart De Wever een van de doelwitten zou zijn geweest.

De drie verdachten, geboren in 2001, 2002 en 2007, zijn opgepakt in Antwerpen. Volgens de politie waren ze jihadistisch geïnspireerd. Bij de huiszoekingen werden stalen balletjes (mogelijk kogels) en een object dat lijkt op een geïmproviseerd explosief gevonden. Ook stond er een 3D-printer bij een van de verdachten thuis. Die was waarschijnlijk bedoeld om drones te maken, die gebruikt moesten worden bij de aanslagen.

Een van de drie opgepakte mannen is inmiddels weer vrijgelaten. De andere twee worden vrijdag voorgeleid.