ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische politie arresteert 3 mannen voor aanslagplan De Wever

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 19:34
anp091025236 1
ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft drie mannen opgepakt die plannen hadden om aanslagen te plegen op politici. Belgische media als de VRT en Het Laatste Nieuws melden dat premier Bart De Wever een van de doelwitten zou zijn geweest.
De drie verdachten, geboren in 2001, 2002 en 2007, zijn opgepakt in Antwerpen. Volgens de politie waren ze jihadistisch geïnspireerd. Bij de huiszoekingen werden stalen balletjes (mogelijk kogels) en een object dat lijkt op een geïmproviseerd explosief gevonden. Ook stond er een 3D-printer bij een van de verdachten thuis. Die was waarschijnlijk bedoeld om drones te maken, die gebruikt moesten worden bij de aanslagen.
Een van de drie opgepakte mannen is inmiddels weer vrijgelaten. De andere twee worden vrijdag voorgeleid.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-537947780

PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

ANP-538702018

Pieter Omtzigt opeens weer in de spotlights: ‘Het gaat goed’

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

ANP-538593799

Schandaal in Australië: Deloitte produceert peperduur rapport vol AI-onzin, overheid krijgt 290.000 euro terug

kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647

Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

shutterstock_289582982

Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

Loading