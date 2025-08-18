ECONOMIE
Schiphol dreigt geluidsgrenzen te overschrijden, constateert ILT

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 10:22
anp180825048 1
DEN HAAG (ANP) - Schiphol dreigt op twee meetplekken de geluidsgrenzen te overschrijden. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een maandag verschenen halfjaarrapport. Halverwege het jaar is al meer dan de helft van de beschikbare geluidsruimte verbruikt.
Het gaat om een meetpunt ten noorden van de Buitenveldertbaan en een punt in de hoek van Uithoorn en Aalsmeer. Voor dit laatste meetpunt dreigt voor het derde jaar op rij een overschrijding, aldus de ILT-Luchtvaartautoriteit.
Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk de banen gebruiken die de minste geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken. Als daardoor op specifieke meetpunten geluidsnormen worden overschreden, mag de ILT volgens een aanwijzing van de minister geen maatregelen nemen. Eerder dit jaar waarschuwde de toezichthouder al dat omwonenden hierdoor onvoldoende worden beschermd.
