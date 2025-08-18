Zomers weer op eerste dag SAIL, daarna frisser

HOUTEN (ANP) - Op de eerste dag van SAIL in Amsterdam wordt zomers weer verwacht, maar volgens Weeronline wordt het daarna wat frisser. Vanaf donderdag daalt de temperatuur een paar graden en in combinatie met de noordenwind kan het - zeker aan het water - wat kouder aanvoelen.

De tiende editie van het nautische evenement begint woensdag en duurt tot en met zondag. Tijdens de SAIL-In, de intocht van de schepen vanaf IJmuiden naar de hoofdstad, wordt het 23 tot 24 graden. Voor de avond raadt het weerinstituut een extra trui of jas aan, gezien de matige noordoostenwind.

Op donderdag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het in de middag maximaal 20 graden. Vrijdag en zaterdag komt de thermometer uit op zo'n 19 graden en kan het door de noordenwind fris aanvoelen, verwacht Weeronline. Het blijft waarschijnlijk zo goed als droog. Op zondag, als de schepen Amsterdam verlaten, wordt het rond de 21 graden met zonnige perioden.

De organisatie van SAIL verwacht tussen de 2,3 en 2,5 miljoen bezoekers.