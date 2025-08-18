ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zomers weer op eerste dag SAIL, daarna frisser

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 10:24
anp180825049 1
HOUTEN (ANP) - Op de eerste dag van SAIL in Amsterdam wordt zomers weer verwacht, maar volgens Weeronline wordt het daarna wat frisser. Vanaf donderdag daalt de temperatuur een paar graden en in combinatie met de noordenwind kan het - zeker aan het water - wat kouder aanvoelen.
De tiende editie van het nautische evenement begint woensdag en duurt tot en met zondag. Tijdens de SAIL-In, de intocht van de schepen vanaf IJmuiden naar de hoofdstad, wordt het 23 tot 24 graden. Voor de avond raadt het weerinstituut een extra trui of jas aan, gezien de matige noordoostenwind.
Op donderdag wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het in de middag maximaal 20 graden. Vrijdag en zaterdag komt de thermometer uit op zo'n 19 graden en kan het door de noordenwind fris aanvoelen, verwacht Weeronline. Het blijft waarschijnlijk zo goed als droog. Op zondag, als de schepen Amsterdam verlaten, wordt het rond de 21 graden met zonnige perioden.
De organisatie van SAIL verwacht tussen de 2,3 en 2,5 miljoen bezoekers.
Vorig artikel

Schiphol dreigt geluidsgrenzen te overschrijden, constateert ILT

Volgend artikel

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

ANP-532164402

Veel meer mensen dan je denkt zijn pleasers: dit zijn de signalen

ANP-522711683

Yuval Noah Harari: Hoe bescherm we ons brein tegen junkinformatie?

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'