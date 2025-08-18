Finland: bestand en veiligheidsgaranties belangrijkst bij overleg

HELSINKI (AP/RTR) - De Finse premier Petteri Orpo zegt dat een staakt-het-vuren en veiligheidsgaranties de belangrijkste onderwerpen zijn bij het overleg met de Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis. Die ontvangt later op maandag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Finse president Alexander Stubb en andere Europese leiders.

De besprekingen over de oorlog in Oekraïne volgen op een ontmoeting tussen Trump en de Russische president Vladimir Poetin. Europese bondgenoten sturen een stevige afvaardiging om Zelensky bij te staan. Zij spraken elkaar zondag al ter voorbereiding. Volgens Orpo zal nogmaals worden benadrukt dat Rusland de oorlog is begonnen.

Finland heeft met 1340 kilometer van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. In Helsinki groeien de zorgen over Moskou. Finland trad in 2023, ruim een jaar na de Russische inval in Oekraïne, toe tot het bondgenootschap en trekt zich terug uit een verdrag tegen antipersoonsmijnen.