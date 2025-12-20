ECONOMIE
Schiphol druk met terugbezorgen van koffers na storing

Economie
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 10:31
anp201225062 1
SCHIPHOL (ANP) - Schiphol is "volop bezig" met het terugsturen van achtergebleven koffers na een storing in een deel van het bagagesysteem, zegt een woordvoerster van de luchthaven zaterdag. Het duurt nog "enkele dagen" voordat iedereen zijn koffer weer terug heeft.
Op de luchthaven bleven vrijdag naar schatting 20.000 koffers achter door het euvel. De storing duurde uren. Pas aan het einde van de middag meldde het vliegveld dat de storing in Vertrekhal 2 was verholpen. Gedurende de dag is een deel van de ingecheckte ruimbagage niet met de geplande vluchten meegenomen. De woordvoerster kan niet aangeven hoeveel koffers inmiddels bij de reizigers zijn teruggekomen.
Er was sprake van een technische storing, waardoor een deel van het systeem tijdelijk niet beschikbaar was. De bagage uit Vertrekhal 2 moest handmatig worden ingevoerd. Dat duurde langer, waardoor niet alle bagage mee kon. Op een dag als vrijdag verwerkt Schiphol in totaal ongeveer 150.000 koffers.
