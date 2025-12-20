Scheld erop los: het kan je in bepaalde situaties sterker maken

Britse wetenschappers hebben ontdekt dat vloeken je letterlijk sterker kan maken. In experimenten met in totaal 300 deelnemers bleek dat mensen die tijdens een krachttest hardop scheldwoorden herhaalden, beter presteerden dan mensen die neutrale woorden gebruikten.

De onderzoekers lieten proefpersonen een pittige oefening doen: vanuit zittende positie moesten ze zichzelf omhoog duwen op een stoel en hun volle lichaamsgewicht zo lang mogelijk op hun armen houden. De ene keer mochten ze daarbij om de paar seconden een zelfgekozen scheldwoord herhalen, de andere keer een neutraal woord zoals 'tafel'.

Het verschil was opvallend. Wanneer deelnemers vloekten, hielden ze de oefening gemiddeld tien procent langer vol. In de sportwereld kunnen zulke percentages het verschil maken tussen winst en verlies.

Hoe werkt dit precies?

De wetenschappers ontdekten dat vloeken mensen helpt om zich minder in te houden. In plaats van voorzichtig te zijn en constant na te denken over wat ze aan het doen zijn, gaan mensen die vloeken volledig op in de taak. Ze twijfelen minder en geven zich gewoon helemaal.

Normaal gesproken houden we onszelf vaak een beetje tegen. We zijn bang om fouten te maken, bang voor wat anderen denken, of simpelweg niet zeker of we iets wel kunnen. Vloeken doorbreekt dit patroon. Het is alsof je tegen jezelf zegt: nu even niet nadenken, gewoon doen.

Eerder al aangetoond

De studie sluit aan bij eerder onderzoek dat liet zien dat schreeuwen ook fysieke prestaties kan verbeteren. Tennissers die schreeuwen bij hun slagen kunnen bijvoorbeeld tot 25 procent meer kracht genereren.

Het gaat hierbij wel om korte, intense inspanningen. De onderzoekers testten geen langdurige activiteiten zoals een marathon lopen. Ook is het effect het sterkst bij taken waar je maximale kracht moet leveren in een korte tijd.

Belangrijk om te vermelden: de deelnemers kozen zelf hun scheldwoorden. Het ging dus om woorden die voor hen persoonlijk een sterke lading hebben, niet om willekeurige grove taal. Dat persoonlijke element lijkt cruciaal te zijn voor het effect.