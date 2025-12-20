Oekraïne meldt aanval op boorplatform en schip in Kaspische Zee

KYIV (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Oekraïne zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een Russisch boorplatform en een militair patrouilleschip in de Kaspische Zee. Volgens het land maakt het deel uit van een reeks aanvallen in het gebied, maar het is de eerste die officieel door de Oekraïense krijgsmacht is erkend.

De omvang van de schade wordt nog onderzocht. Lukoil, een groot Russisch staatsoliebedrijf, was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Het gebied waar de aanval plaatsvond, ligt op meer dan 1800 kilometer afstand van de Oekraïense kust. Vrijdag viel Oekraïne voor het eerst een schip van de Russische schaduwvloot aan op de Middellandse Zee, meer dan 2000 kilometer bij het land vandaan.

Kyiv heeft de aanvallen op Russische energie-installaties geïntensiveerd, in een poging de inkomsten te verminderen waarmee Moskou de oorlog financiert.