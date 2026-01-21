ECONOMIE
Schiphol erkent fouten in geluidsberekening na klacht

Economie
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 17:46
anp210126184 1
AMSTERDAM (ANP) - Schiphol erkent dat er fouten zitten in de geluidsberekening. De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) heeft deze ontdekt in een ontheffingsaanvraag om de geluidsgrenzen te overschrijden. De MRS eist een onafhankelijk onderzoek. De luchthaven stelt echter dat de fouten geen invloed hebben, vertelt een woordvoerder.
Schiphol wil een ontheffing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om geluidsgrenzen te overschrijden. Dat wil de luchthaven omdat door onderhoudswerk sommige banen vaker gebruikt zullen worden. In die aanvraag is de fout opgemerkt door de MRS. De oorspronkelijke geluidsgrenzen staan in de aanvraag te hoog. Hierdoor lijkt het effect van de extra vluchten minder, stellen de buurtbewoners.
Volgens Schiphol heeft het echter geen invloed. De fout in de berekening is zowel voor de oorspronkelijke als de aangepaste situatie gemaakt, laat een woordvoerder weten.
