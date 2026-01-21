Denen blij dat Trump geen geweld wil gebruiken bij Groenland

KOPENHAGEN/NUUK (ANP/RTR/AFP) - De Deense regering is blij dat de Amerikaanse president Trump geen geweld wil gebruiken bij de gewenste inlijving van Groenland, dat deel is van het Deense koninkrijk. Het is positief dat Trump zegt dat hij niet van plan is geweld te gebruiken, aldus de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Maar de aanspraken blijven overeind en het probleem dus ook, aldus minister Lars Løkke Rasmussen.

Trump had op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos gezegd dat hij onmiddellijk met Denemarken wil onderhandelen over de aankoop van Groenland. Zijn wens om Groenland te bemachtigen leidde tot een hoogopgelopen ruzie met NAVO-bondgenoot Denemarken en Europese medestanders.

Rasmussen tekende aan dat de ambitie van Trump om Groenland af te pakken intact is gebleven. Hij zei dat Kopenhagen de diplomatieke weg blijft bewandelen om tot een oplossing te komen.

Verzekeringspolis

Diplomaten in Davos en Brussel reageren voorzichtig opgelucht op Trumps toespraak, waar met bezorgdheid naar was uitgekeken. Het voortbestaan van de NAVO stond volgens sommigen op het spel, maar er zou nu in ieder geval wat tijd zijn voor bemiddeling. "Het had veel slechter gekund", zegt een NAVO-bron.

Kort na de toespraak van Trump in Davos presenteerde de regering van Groenland een nieuwe brochure met advies voor de bevolking in geval van een crisis in het gebied. Het document is een verzekeringspolis, zei minister van Zelfvoorziening Peter Borg tijdens een persconferentie in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. "We verwachten niet dat we het zullen moeten gebruiken", benadrukte Borg.