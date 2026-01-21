Ook de paus is uitgenodigd voor Trumps vredesraad

VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft laten weten ook te zijn uitgenodigd voor de door de Amerikaanse president Donald Trump beoogde vredesraad. Het Vaticaan gaat de uitnodiging overwegen voordat een antwoord wordt verstuurd. Trump heeft zo'n zestig landen uitgenodigd. Er hebben twintig of misschien wel 25 landen ingestemd, aldus de Amerikaanse gezant Steve Witkoff.

Donderdag zou in Davos de raad officieel van start gaan. Die is in het leven geroepen voor toezicht op de uitvoering van het bestand in en de wederopbouw van Gaza. Veel genodigden hebben problemen met de vraag of het alleen om Gaza en Trumps vredesvoorstellen daar gaat. Het lijkt ook in de documenten eerder op een soort alternatieve VN-Veiligheidsraad onder voorzitterschap van Trump.