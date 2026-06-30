De 5 grootste afknappers tijdens seks (veel mensen zeggen ze ongemerkt)

Soms is er maar één zin nodig om alle seksuele spanning uit de kamer te laten verdwijnen.

Op TikTok delen mensen massaal wat je juist wél moet zeggen tijdens seks , maar minstens zo populair is het tegenovergestelde: de opmerkingen die je beter nooit kunt maken.

Seksuologen en relatiedeskundigen zetten de grootste afknappers op een rij. Opvallend: het gaat niet om grove opmerkingen, maar juist om ogenschijnlijk onschuldige vragen.

1. ‘Ben je bijna klaar?’

Volgens experts is dit veruit de hardste sfeerkiller. De boodschap die vaak onbedoeld doorkomt: ik wil eigenlijk ergens anders zijn. “Door te vragen of je partner bijna klaar is, kan die zich opgejaagd voelen, maar ook onzeker of niet gewaardeerd”, legt seks- en relatiedeskundige Annabelle Knight uit in Vice.

En dat werkt vaak averechts. “Als iemand druk voelt, wordt ontspannen moeilijker en kan het juist langer duren.” Seksuoloog Leigh Norén heeft een simpeler advies: “Doe meer van wat je weet dat de ander fijn vindt. Meestal gaat het dan vanzelf sneller.”

2. ‘Waarom adem je zo zwaar?’

Ook deze opmerking lijkt onschuldig, maar kan iemand ineens bewust maken van iets wat volkomen normaal is. Norén zegt: “Dieper en zwaarder ademen tijdens seks is volledig normaal.” Juist aandacht vestigen op zoiets natuurlijks haalt mensen uit het moment.

3. Die blik van afkeer

Hier komen geen woorden aan te pas en misschien is dat juist waarom hij zo hard binnenkomt.

Knight waarschuwt: “Op zo’n kwetsbaar moment kan een blik van afkeer iemand direct het gevoel geven afgewezen of onaantrekkelijk te zijn.” Volgens haar kan dat zelfs doorwerken in vertrouwen en communicatie binnen een relatie.

4. ‘Is dit je eerste keer?’

Pijnlijk. En volgens de experts meestal totaal overbodig. “Je zegt eigenlijk: ik ben niet onder de indruk”, aldus Norén. “Iemand met minder ervaring kan zich hierdoor extreem ongemakkelijk voelen.”

5. ‘Zweet je altijd zo veel?’

Ook dit staat hoger op de lijst dan veel mensen denken. “Zweten tijdens lichamelijke inspanning is volkomen normaal”, vertelt Knight. En ze voegt er met een knipoog aan toe: “Je kunt het ook zien als een teken dat iemand zich behoorlijk inzet.”

De rode draad volgens de experts: opmerkingen over tijd, prestaties of lichaamsreacties halen mensen uit het moment. En juist dat blijkt vaak de grootste afknapper van allemaal.