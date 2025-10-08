Schiphol: Polderbaan gaat dicht voor jaarlijks onderhoud

SCHIPHOL (ANP) - De Polderbaan op luchthaven Schiphol gaat vanaf maandag 13 oktober tot en met donderdag 24 oktober dicht voor jaarlijks regulier onderhoud. Ook wordt onderhoud gepleegd aan een belangrijke taxibaan, rijbaan C. Tijdens het onderhoud is de start-en-landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer, aldus Schiphol.

Tijdens de onderhoudsperiode worden andere start- en landingsbanen ingezet, met name de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan. Afhankelijk van de wind kan ook de Schiphol-Oostbaan worden ingezet. Hierdoor vliegen tijdens het onderhoud meer vliegtuigen over de vliegroutes van deze start- en landingsbanen.

De werkzaamheden betreffen onder meer het uitvoeren van reparaties aan het asfalt en markeringen, het controleren van bekabeling en elektra, het doorspoelen van hemelwaterafvoersystemen en het vervangen of schoonmaken van lampen. Ook worden omliggende grasvelden gemaaid.