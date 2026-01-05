Schiphol weer in beperkte mate open voor landende vliegtuigen

SCHIPHOL (ANP) - Vliegtuigen kunnen in zeer beperkte mate weer landen op Schiphol. Bij zowel aankomende als vertrekkende vluchten gaat het om enkele per uur, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Eerst zouden er door de gevolgen van de sneeuwval tot zeker 14.00 uur geen vluchten kunnen landen.

Op de website van Schiphol is te zien dat tussen 13.00 uur en 14.00 uur alleen een vliegtuig uit het Qatarese Doha landt. Na 14.00 uur komen iets meer vluchten aan, uit onder meer Marrakesh en Sevilla.

Vluchten die niet kunnen landen, worden omgeleid naar bijvoorbeeld Brussel en Düsseldorf. Volgens KLM is het een flinke opgave om de passagiers alsnog in Amsterdam te krijgen, omdat het schrappen van vluchten nog wel even aanhoudt. De luchtvaartmaatschappij annuleerde maandagochtend al driehonderd vluchten van en naar Schiphol. Dat was nog voordat de luchthaven zo goed als volledig kwam stil te liggen door nieuwe sneeuwval.