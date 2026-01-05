ECONOMIE
Brussel ziet situatie in Venezuela ook als 'kans' voor democratie

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 14:13
BRUSSEL (ANP) - Brussel ziet de situatie in Venezuela ook als "kans voor een democratische transitie, geleid door het Venezolaanse volk", stelt een woordvoerder van de Europese Commissie. Dit weekend pleegden de Verenigde Staten een militaire interventie in het land, namen president Nicolás Maduro gevangen en brachten hem naar de VS voor een rechtszaak.
"Het is goed om te onthouden dat Nicolás Maduro de legitimiteit van een democratisch gekozen leider miste", zei ze. De EU stelt al langer dat Maduro niet democratisch is verkozen.
Ze wilde niet zeggen of er sprake is van een ontvoering van de president of verdere benamingen geven aan de interventie van de VS, waardoor ook tientallen doden zijn gevallen. "Het is nog te vroeg om alle implicaties vanuit juridisch oogpunt te onderzoeken en te beoordelen", aldus de zegsvrouw. Een voormalig hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof noemt het vastzetten van Maduro illegaal.
