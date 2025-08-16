Schiphol wil natuurvergunning terug zolang hoger beroep loopt

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol wil zijn natuurvergunning terug zolang het hoger beroep loopt tegen een vonnis uit juni, waarin een rechter een streep zette door die vergunning. Na die uitspraak hoefde Schiphol het vliegverkeer niet direct te staken. Maar de luchthaven durft handhavingsverzoeken en juridische procedures, die grote impact kunnen hebben, op de langere termijn niet uit te sluiten.

Donderdag dient een spoedzaak bij de Raad van State, bevestigde Schiphol aan het ANP. De luchthaven vraagt daarin om een voorlopige voorziening. Dat is een tijdelijke opschorting van de werking van de uitspraak, zodat de vergunning kan worden gebruikt tot het hoger beroep is afgerond.

"Zonder deze vergunning ontstaat juridische onzekerheid over de luchthavenactiviteiten, met risico op verstrekkende en onomkeerbare gevolgen voor Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, passagiers en aanverwante sectoren", verklaart een woordvoerder. "Denk aan toenemende geluidsoverlast en het wegvallen van geluidpreferent baangebruik, een nog complexer juridisch speelveld, veiligheidsrisico's, verlies van historische slots, internationale spanningen en tegenmaatregelen."

Bedrijven opkopen

De rechtbank in Den Haag vond de natuurvergunning van Schiphol, die in 2023 door de overheid was verstrekt, niet voldoende onderbouwd. Volgens de rechter had de toenmalige minister bijvoorbeeld goed moeten uitleggen dat de vergunning van het vliegveld geen schade aan de natuur veroorzaakt. Schiphol had ook een aantal boerenbedrijven opgekocht voor de benodigde stikstofruimte. De minister had moeten motiveren dat deze ruimte niet eerst nodig is voor het herstellen van natuur.

Schiphol en het kabinet besloten in beroep te gaan. Ook kijkt de overheid opnieuw naar de vergunningaanvraag. Demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur) wees al op "de grote sociaal-economische en maatschappelijke belangen". Ook milieuorganisaties kondigden een beroep aan. Zij vonden dat de uitspraak nog te veel ruimte bood aan de overheid om Schiphol alsnog de benodigde papieren te geven. Het duurt waarschijnlijk nog een tijd voor er een uitspraak is in het hoger beroep. Schiphol verwacht deze pas eind volgend jaar.